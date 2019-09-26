ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة تنفي وقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:23 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما أثُير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني. 

وبحسب بيان، الخميس، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني www.tamwin.com.eg. 

وأكدت الوزارة حرصها على توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين, حيث يتم فحص التظلمات المقدمة من قبل المواطنين بدقة شديدة ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم، وفقًا لمحددات الحذف، يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية. 

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب حاملي البطاقات التموينية، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء يكشف حقيقة الحذف العشوائي في المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية

تعرف على خطوات تقديم تظلم عند الحذف من البطاقات التموينية

موقع تظلمات التموين .. طريقة تسجيل تظلم الكهرباء والسيارة والوظائف العليا

بشرى سارة للمستبعدين من دعم التموين بعد فتح باب التظلمات

الحكومة توضح حقيقة الحذف العشوائي للمواطنين لتنقية بطاقات التموين

تظلمات البطاقة التموينية على موقع دعم مصر حتى نهاية أكتوبر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

ضم الزوجة إلى بطاقة تموين الزوج في 3 خطوات | خدمات

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

غرستها في ظهره.. ربة منزل تطعن زوجها بسكين في محاولة لـ التخلص منه بسوهاج

هما عايزنها فوضى لـ محمد رمضان تقترب من المليون مشاهدة .. فيديو

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

عاجل.. وقف عمل سفارات إسرائيل بالخارج وإغلاق جميع المعابر

بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين

مفاجأة مدوية .. عمرو الجنايني يعلن اسم المتسبب فى أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى