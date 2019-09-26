الحكومة تنفي وقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما أثُير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف وزارة التموين استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني.





وبحسب بيان، الخميس، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني "دعم مصر"، الذي خصصته الوزارة لتلقي تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التمويني www.tamwin.com.eg.





وأكدت الوزارة حرصها على توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين, حيث يتم فحص التظلمات المقدمة من قبل المواطنين بدقة شديدة ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم، وفقًا لمحددات الحذف، يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.



