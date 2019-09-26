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أخبار البلد

العليا لتنظيم أوبرا عايدة تكلف عثمان برئاسة لجنة التنظيم

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:52 م
أوبرا عايدة،
أوبرا عايدة،
محمد الاسكندرانى
كلفت اللجنة العليا لتنظيم حفل أوبرا عايدة، بعد موافقة لجنة المهرجانات التابعة لوزارة الثقافة، وموافقة المجلس الأعلى للآثار محمد عثمان سليمان برئاسة اللجنة المنظمة لأوبرا عايدة بالأقصر، والمقرر انطلاق فعالياتها من يوم 26- 28 أكتوبر المقبل في معبد الدير البحري «حتشبسوت» غربي الأقصر.

وتعود أوبرا عايدة إلى الأقصر بعد غياب أكثر من عقدين غاب معها أيضا السائحين العاشقين لفن الأوبرا ، وهو ما جعل الإقبال كبير جدا على حجز التذاكر التي تم طرحها حول العالم من خلال البيع الإلكتروني، كما أن انطلاق الفعالية في أكتوبر المقبل خلال الموسم الشتوي كان له أثر كبير في زيادة الطلب على الأقصر وأسوان.

وقال محمد عثمان رئيس اللجنة المنظمة لحفل أوبرا عايدة، إن التفويض هو بمثابة تكليف لعمل وطني يدعم القطاع السياحي في مصر بشكل عام و سياحة الصعيد بشكل خاص، مؤكدا أن عودة الأوبرا للأقصر مؤشر على الدور الذي تلعبه القوى الناعمة في تدعيم السياحة المستدامة، وضرورة استغلال ذلك الزخم الفني والثقافي الذي يعبر عن حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر في التأكيد علي الصورة الذهنية الجديدة للمقصد السياحي المصري.

وتعهد «عثمان» بأن يخرج حفل أوبرا عايدة في أبهى صورة له، مؤكدا أن العمل يدار بمنطق فريق العمل الجماعي، والتكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لافتا إلى أن نجاح أوبرا عايدة هو نجاح يحسب لمصر، ويعني مزيدا من تدفق الحركة السياحية، وجذب شريحة مهمة من السياحة ذات مستوى إنفاق مرتفع.

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