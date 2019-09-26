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رياضة

حسام البدري يدرس تغيير قائد منتخب مصر .. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:46 م
مؤتمر الإعلان عن
مؤتمر الإعلان عن منتخب مصر
عبدالله هشام
كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قراره بشأن شارة قيادة الفراعنة خلال الفترة القادمة.

وأكد حسام البدري في تصريحات صحفية أن شارة قيادة منتخب مصر لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن اللاعب الحامل لها، ومن المتوقع أن يحدث تغيير في النظام الخاص بها.

وأضاف حسام البدري  : حسب حاجة المنتخب وليس الأفراد سيتم اختيار قائد المنتخب وكل الأمور واردة في الوقت الحالي حتى يتم اتخاذ قرار رسمي مع الجهاز الفني.

وعقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ظهر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن جميع تفاصيل التعاقد مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.

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