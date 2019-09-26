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أخبار البلد

#محمد_علي_خان_وطنه يتصدر تويتر.. ومغردون: قابض فلوس وعايز يورط مصر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:59 م
محمد على
محمد على
منار نور
هاجم عدد من المصريين، المقاول الهارب محمد على، بسبب تآمره على بلده ودعوته للخراب والتظاهر لمصلحة الخونة والإخوان.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #محمد_علي_خان_وطنه، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معاها عدد كبير من مستخدمى تويتر.

وجاءت التعليقات كالتالى: "#محمد_علي_خان_وطنه - واثقين يا ريس - تحيا مصر 3 مرات - #محمد_علي_خان_وطنه - #محمد_علي_خان_وطنه - ثورة يعنى البلد دى هتقع ومش هتقوم تانى - الخاين ملهوش مكان #محمد_علي_خان_وطنه".

وتابع آخرون: "قابض فلوس وعايز يورط مصر ويخليها سوريا والعراق وليبيا ونُحتل من اللي نفسهم ف كدا - ثوره يعنى خراب تانى - #محمد_علي_خان_وطنه سرق بلده".

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