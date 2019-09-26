عايز بيرة.. قصة حملة تبرعات مضحكة ذهبت لصالح الأطفال

بدأت تلك القصة بشاب يحمل لافتة في أحد المدرجات، أثناء حضوره مباراة كرة قدم مكتوب عليها، "أحتاج إلى الكحول، ساعدوني وتبرعوا على حسابي".





لم يتخطّ الأمر تلك اللافتة التي حملها شاب يدعى كارسون كين ويبلغ من العمر 24 عامًا، وطلب التبرع على جسابه على موقع "Venmo"، عندما ظهر على شاشة التلفزيون وقت حضور المباراة، وهو الأمر الذي تناولته شبكة ESPN الرياضية.





وفي وقت قصير للغاية جمع كارسون 67 ألف دولار من متبرعين حول الولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل اشترى الشاب الكحول لنفسه، وبالباقي من الأموال تبرع بها لمستشفى جامعة ستاوا للأطفال.



