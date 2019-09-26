ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف عبد الفتاح: تصعيد هنا جودة للفريق الأول بالأهلي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أن هنا جودة لاعبة النادي تحت 12 سنة، سيتم تصعيدها إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة في منافسات الدوري.

واشاد عبد الفتاح، بالمستوى الذي ظهرت به "هنا" في منافسات بطولة الجمهورية واحرازها المركز الأول بعد فوزها بنتيجة 3 صفر علي فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك.

وأضاف أشرف عبد الفتاح، أن "هنا" تمتلك كاريزما اللاعبين الكبار في الفريق، وسوف تنطلق من فريق الشباب إلى الفريق الأول خلال المنافسات المقبلة في الدوري.

وأكد أن “هنا” ستنتظم في تدريبات الفريق الأول لتنس الطاولة يوم الأحد المقبل بعد العودة من الراحة السلبية عقب انتهاء بطولة الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنس طاولة الأهلي يحصد ذهبية الزوجي المختلط في بطولة الجمهورية

طفلة الأهلي تتوج بلقب بطولة الجمهورية أمام شابة الزمالك

ترشيحاتنا

سبب غامض وراء نجاة طفلة بأعجوبة من ذئب حاول افتراسها.. فيديو

إعفاء كامل لأبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الدراسية بجامعة القاهرة

تسبب في انقطاع الاتصالات.. زلزال قوي يضرب تركيا

حسام البدري يحسم موقف ضم كهربا لـ صفوف منتخب مصر

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى