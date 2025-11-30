قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دورات أساسية ومتقدمة لرفع كفاءة السلامة والصحة المهنية للعاملين بمطار القاهرة

قام قطاع السلامة والجودة برئاسة الدكتور محمد شربي، بالتعاون مع قطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بتنفيذ البرنامج التدريبي الأساسي لأخصائيين وفنيين السلامة والصحة المهنية على مجموعتين بعدد ٢٠ اخصائي و٤٠ فني بهدف تأهيل عدد من العاملين تمهيدًا لانضمامهم إلى جهاز السلامة والصحة المهنية بالشركة.

وذلك في إطار توجهات وزارة الطيران المدني لرفع كفاءة المطارات المصرية، واستراتيجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل.

وقد نُفّذ البرنامج بالتعاون مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، الجهة الوحيدة المعتمدة قانونيًا لتنفيذ هذا النوع من التدريب، حيث اجتاز جميع المتدربين الاختبارات المطلوبة للحصول على الشهادة المعتمدة.

وفي سياق متصل، وامتثالًا لمواد قانون العمل بشأن التدريب الأساسي والتقدمي لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، نفذت الإدارة العامة للتدريب برنامج تدريبي متقدم لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية، بمشاركة عدد من قيادات الشركة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.

ومن المقرر أن تستمر الإدارة العامة للتدريب في تنفيذ جميع متطلبات قانون العمل المتعلقة بالتدريب الأساسي والتقدمي والنوعي، حيث أن شركة ميناء القاهرة الجوي من أوائل الجهات التي بدأت بالفعل تطبيق قانون العمل الجديد وقد أشاد المشاركون بالمحتوى العلمي ومستوى التنظيم، مؤكدين أهمية البرنامج في تعزيز كفاءة منظومة السلامة بمواقع العمل.

وصرح المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ان هذه الجهود المتكاملة في التطوير الفني والمهني تعكس حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على رفع كفاءة بيئة العمل، وتعزيز المكانة الدولية لمطار القاهرة ضمن المطارات الرائدة عالمياً في تبنّي المعايير الحديثة بما يدعم مفاهيم التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

