سعيد حساسين: المصريون قادرون على مواجهة سموم وأكاذيب قنوات الإرهاب والدم



أشاد النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد فيها أن الوعي لدي الرأي العام في مصر تحسن بشكل كبير وهناك دول تسخر قنواتها علي مدار الساعة لبث الأكاذيب والشائعات ونقل صورة غير حقيقية عن مصر وهذه الدول فشلت في حشد الناس للتظاهر.



وأعلن " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم تأييده التام لتأكيد الرئيس السيسى بان الشعب المصري الذي تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي لبناء مستقبله لا يمكن أن يقبل بعودة الإسلام السياسي مرة أخري لتدمير هويته وأي حديث للتصالح مع الإسلام السياسي يرفضه الشعب المصرى.



وأكد أن العام الاسود الذى حكمت فيه جماعة الاخوان الارهابية لم تر فيه الدولة المصرية إلا الفوضى الخراب والدمار وجميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية لن يسمحوا أبدا تحت أى مسمى أى عودة لتكرار هذه الأمور مرة أخرى.



وأوضح حساسين أن المصريين لديهم القدرة على مواجهة جميع الاكاذيب والشائعات والسموم التى تبثها قنوات الإرهاب والدم ضد مصر وأيضا مواجهة منصات السويشيال ميديا الإرهابية وغيرها من كل وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

