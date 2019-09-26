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أخبار العالم

تقرير: إيران توسع نطاق تخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:57 م
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رويترز
أظهر تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس أن إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة.

وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء حصلت عليه رويترز "في 25 سبتمبر 2019، تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب".

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