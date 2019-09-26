فقرة بدنية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة كانو سبورت

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني في مران الفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.



وقاد بينكيل فقرة خاصة لتجهيز لاعبي الفريق بدنيا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.



وكان الأهلي فاز ذهابا علي كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.