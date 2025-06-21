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مأساة .. إلغاء مراسم تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري لسبب صادم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مأساة .. إلغاء مراسم تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري لسبب صادم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

تحولت أجواء الفرح في ملعب مباراة مولودية الجزائر والمجرة إلى مشهد مأساوي، بعد انهيار أحد الأسوار الحديدية في مدرجات جماهير المولودية، ما أدى إلى إصابة عدد من المشجعين إثر التدافع الجماهيري، في ختام منافسات الدوري الجزائري للموسم الجاري.

ورغم أن مولودية الجزائر كان قد حسم رسميًا لقب الدوري منذ الجولة الماضية، فإن التعادل السلبي أمام المجرة أكد تتويجه بالدرع للمرة التاسعة في تاريخه، وسط ترقب واحتشاد الآلاف من أنصاره للاحتفال بلقب طال انتظاره.

لكن لحظات الانتصار لم تدم طويلًا، إذ انهار أحد الأسوار المعدنية في المدرج الخاص بجماهير المولودية نتيجة الضغط والتدافع، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من الأنصار من ارتفاع عالٍ داخل الملعب، وسط حالة من الذعر والصدمة التي سادت الأرجاء.

وسارعت سيارات الإسعاف بالتدخل الفوري، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية اللازمة، وسط مخاوف من وقوع إصابات خطيرة. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُعلن السلطات بعد عن الحصيلة الرسمية لعدد الإصابات أو مدى خطورتها.

وفي استجابة إنسانية سريعة، قرر منظمو المباراة إلغاء مراسم التتويج بدرع الدوري التي كانت مقررة عقب نهاية اللقاء، مراعاةً للوضع المؤلم، وتم تأجيل الاحتفال إلى موعد لاحق يُعلن عنه في الأيام المقبلة.

ورغم الحادث الأليم، أنهى مولودية الجزائر موسمه متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني، بينما جاء شباب بلوزداد في المركز الثالث.

وبذلك، ضمن مولودية الجزائر وشبيبة القبائل التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا، فيما سيشارك شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مولودية الجزائر مولودية الجزائر والمجرة مشهد مأساوي انهيار أحد الأسوار الحديدية جماهير المولودية

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