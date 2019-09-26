الهام شاهين برفقة ماجدة الرومى وكارول سماحة فى لبنان

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات انستجرام تجمعها بالفنانة ماجدة الرومى والفنانة الهام شاهين.



يأتى هذا التجمع بعد ان احتفلت ليلة امس الفنانة كارول سماحة بطرح فيلمها الجديد بالصدفة، فى دور العرض اللبنانية.



"بالصدفة" بطولة كارول سماحة بجانب كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.



كما طرحت كارول، مؤخرا الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم "بتآمن بالصدفة"، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.