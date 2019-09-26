ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الهام شاهين برفقة ماجدة الرومى وكارول سماحة فى لبنان

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:40 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات انستجرام تجمعها بالفنانة ماجدة الرومى والفنانة الهام شاهين.

يأتى هذا التجمع بعد ان احتفلت ليلة امس الفنانة كارول سماحة بطرح فيلمها الجديد بالصدفة، فى دور العرض اللبنانية.

"بالصدفة" بطولة كارول سماحة بجانب كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.

كما طرحت كارول، مؤخرا الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم "بتآمن بالصدفة"، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارول سماحة تشوق جمهورها قبل حفلها بمهرجان اهمج

كارول سماحة تحيي حفلين متتاليين.. اليوم وغدا

بفستان رصاصي .. كارول سماحة بإطلالة مثيرة

كارول سماحة تطرح برومو جديدًا لـ فيلم بالصدفة.. فيديو

كارول سماحة تطرح بوستر أحدث أغانيها «بتأمن بالصدفة»

كارول سماحة تستعد لطرح بتآمن بالصدفة⁩

ترشيحاتنا

الاتحاد التركي يوقع عقوبة قاسية على محمد النني.. اعرف السبب

شاهد.. هزة أرضية قوية تضرب إندونيسيا

فيديوجراف| تفوقت على رانيا يوسف.. نجلاء بدر بإطلالة مثيرة

زي الفل.. محمد التاجي يوضح حقيقة مرض الزعيم عادل إمام.. فيديو

إصابة حسام عاشور في تدريب الأهلي

نجل الفنان حسن يوسف يهاجم مهرجان الجونة.. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

نفس ملامح هاري.. ابن ميجان ماركل يشعل انستجرام

بفستان حرير.. إيفانكا ترامب بإطلالة الأميرات خلال حضور حفل زفاف