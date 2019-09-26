بفستان حرير.. إيفانكا ترامب بإطلالة الأميرات خلال حضور حفل زفاف

نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار نساء البيض الأبيض، آخر إطلالات ايفانكا ترامب، خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف الخاصة، وقد ظهرت إيفانكا ترامب بإطلالة ناعمة تشبه الأميرات.



وارتدت إيفانكا ترامب فستان باللون البينك بودر طويل بأكمام، وبذيل طويل متصل به من منطقة الخلف، وهو ما أبرز من أنوثتها، وأناقتها بشكل كبير.



وتركت إيفانكا ترامب شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، وأبرزت إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



فيما اختارت بعض الأكسسوارات الناعمة لتبرز من إطلالتها، حيث إنها ارتدت قرطين ناعمين باللون الفضي، وحقيبة باللون الذهبي، مع حزام حول خصرها باللون الذهبي.



وإليكم الصور التي تبرز إطلالتها..