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تعليم

رئيس جامعة عين شمس: مركز حاضنات الأعمال جاهز لخدمة الشباب المبتكر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:58 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
ياسمين سامي
أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بمركز حاضنات الأعمال بالجامعة «IHUB INCUBATOR». 

وأكد المتيني على دور المركز في خدمة الشباب المبتكر وفتح آفاق سوق العمل و الصناعة ؛ بما يخدم الاقتصاد الوطني ويتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما تم استعراض خطة العمل بالمركز ورؤيته المستقبلية لخدمة طلاب الجامعة بمختلف التخصصات مع توفير كافة سبل الدعم لإنجاح مشروعاتهم الابتكارية و إيجاد آليات لتفعيلها و تطبيقها لتكون وسيلة لحل مشكلات المجتمع كتوفير بدائل جديدة من مصادر الطاقة والمياه و غيرها.

وتعد مراكز حاضنات الأعمال بمثابة نقطة الانطلاق المحورية لتطبيق أهداف الجيل الرابع من الجامعات التي تعتمد على الابتكار.

رافق رئيس جامعة عين شمس خلال جولته أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات و أ.د. خالد قدري عميد كلية التجارة ، أ.د. ضياء عبد المجيد وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ. د. شيرين مظلوم بكلية الآداب و د.ماجد غنيمه ود.أيمن فريد بكلية الهندسة .

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