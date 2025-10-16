قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يمنع إرسال المساعدات إلى غزة
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عقب قمة السلام.. 3 شروط لازمة لفتح معبر رفح أهمها انسحاب الاحتلال ووصول بعثة الاتحاد الأوروبي

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمد البدوي

قال الإعلامي همام مجاهد موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى معبر رفح، إنّ المشهد الإنساني في ختام الأسبوع يتوزع على 3 محاور رئيسية، أولها يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي لا تزال تتدفق من الجانب المصري باتجاه معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة. 

المعابر المصرية والإسرائيلية

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعابر المصرية والإسرائيلية عملت ثلاثة أيام فقط خلال الأسبوع الجاري، بسبب الأعياد في إسرائيل، بواقع أيام الأحد والأربعاء والخميس، مشيراً إلى أن نحو 400 شاحنة مساعدات توجهت إلى المعبرين المذكورين.

وتابع، أنّ التقديرات تشير إلى أن نصف هذه الشاحنات فقط تمكنت من الدخول إلى القطاع خلال الأسبوع المنصرم، موضحاً أن هذا الرقم، رغم محدوديته، يُعد أسرع وتيرة لإدخال المساعدات منذ سبعة أشهر، ومعبرا عن الأمل في زيادة وتيرة الدخول خلال الأسبوع القادم، خاصة مع استئناف العمل بالمعابر بدءاً من يوم الأحد المقبل.

المحور الثاني

وذكر أن المحور الثاني يتعلق بزيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في الحالات الطارئة، الذي وصل إلى معبر رفح وتفقد سير المساعدات القادمة من مصر، إلى جانب زيارته لمراكز تخزين المساعدات في مدينة العريش ومستشفى العريش المركزي، حيث اطلع على الحالات الفلسطينية المتواجدة هناك، وراجع منظومة الإسعاف والطوارئ التي تنظمها الدولة المصرية لخدمة الجرحى والمرضى القادمين من غزة.

أما المحور الثالث، فأوضح همام مجاهد أنه يتعلق بعمل معبر رفح، مؤكداً أن مصر أعلنت استعدادها الكامل لفتح المعبر أمام الحالات الطارئة والمصابين الفلسطينيين للعبور إلى المستشفيات المصرية، وكذلك للعالقين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة.

 وأوضح أن هناك 3 شروط لازمة لفتح المعبر، تتمثل في انسحاب قوات الاحتلال من الجانب الفلسطيني، ودخول المعدات الهندسية لإصلاح البنية التحتية، ووصول بعثة الاتحاد الأوروبي لتشغيل المعبر وفق اتفاقية عام 2005، مرجحاً ألا يتم فتحه قبل منتصف الأسبوع القادم.

https://www.youtube.com/watch?v=SElt8eGphws

غزة الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال قمة السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

ترشيحاتنا

جانب من الحملات

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملات صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات ..صور

ميناء سفاجا

بيع 11 لوط سيارات وبضائع بمزاد الجمارك بإجمالي 10 ملايين جنيه

دولار امريكي

أسعار الدولار اليوم الخميس بختام التعاملات

بالصور

يسرا تتألق على سجادة مهرجان الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة
درة
درة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد