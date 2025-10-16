عقب قمة السلام.. 3 شروط لازمة لفتح معبر رفح أهمها انسحاب الاحتلال ووصول بعثة الاتحاد الأوروبي

قال الإعلامي همام مجاهد موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى معبر رفح، إنّ المشهد الإنساني في ختام الأسبوع يتوزع على 3 محاور رئيسية، أولها يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي لا تزال تتدفق من الجانب المصري باتجاه معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة.

المعابر المصرية والإسرائيلية

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المعابر المصرية والإسرائيلية عملت ثلاثة أيام فقط خلال الأسبوع الجاري، بسبب الأعياد في إسرائيل، بواقع أيام الأحد والأربعاء والخميس، مشيراً إلى أن نحو 400 شاحنة مساعدات توجهت إلى المعبرين المذكورين.

وتابع، أنّ التقديرات تشير إلى أن نصف هذه الشاحنات فقط تمكنت من الدخول إلى القطاع خلال الأسبوع المنصرم، موضحاً أن هذا الرقم، رغم محدوديته، يُعد أسرع وتيرة لإدخال المساعدات منذ سبعة أشهر، ومعبرا عن الأمل في زيادة وتيرة الدخول خلال الأسبوع القادم، خاصة مع استئناف العمل بالمعابر بدءاً من يوم الأحد المقبل.

المحور الثاني

وذكر أن المحور الثاني يتعلق بزيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في الحالات الطارئة، الذي وصل إلى معبر رفح وتفقد سير المساعدات القادمة من مصر، إلى جانب زيارته لمراكز تخزين المساعدات في مدينة العريش ومستشفى العريش المركزي، حيث اطلع على الحالات الفلسطينية المتواجدة هناك، وراجع منظومة الإسعاف والطوارئ التي تنظمها الدولة المصرية لخدمة الجرحى والمرضى القادمين من غزة.

أما المحور الثالث، فأوضح همام مجاهد أنه يتعلق بعمل معبر رفح، مؤكداً أن مصر أعلنت استعدادها الكامل لفتح المعبر أمام الحالات الطارئة والمصابين الفلسطينيين للعبور إلى المستشفيات المصرية، وكذلك للعالقين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة.

وأوضح أن هناك 3 شروط لازمة لفتح المعبر، تتمثل في انسحاب قوات الاحتلال من الجانب الفلسطيني، ودخول المعدات الهندسية لإصلاح البنية التحتية، ووصول بعثة الاتحاد الأوروبي لتشغيل المعبر وفق اتفاقية عام 2005، مرجحاً ألا يتم فتحه قبل منتصف الأسبوع القادم.

https://www.youtube.com/watch?v=SElt8eGphws