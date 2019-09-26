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أخبار البلد

سفارتنا في طوكيو تحتفي بزيادة رحلات مصر للطيران إلى اليابان

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:02 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
محمود نوفل
قامت السفارة المصرية في طوكيو برعاية الفعالية السياحية التي نظمها الوكيل التمثيلي لخطوط مصر للطيران باليابان بمناسبة الإعلان عن زيادة عدد رحلات الشركة من القاهرة لطوكيو لتصبح ثلاث رحلات اسبوعيًا اعتبارًا من ديسمبر 2019

وذلك بحضور المدير العام الجديد للشركة في طوكيو محمد فرحات و كل من ممثلي كبريات الشركات السياحية اليابانية المهتمة بالسوق المصري، ومسئولي الاتحاد الياباني للوكلاء السياحيين، ورئيس المجلس الياباني للسياحة الخارجية، وممثلي وسائل الإعلام الرئيسية؛ مما ساهم في تحقيق أكبر قدر من الدعاية الترويجية للناقل الوطني ولمختلف المقاصد السياحية بمصر.

وقد ألقى السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، كلمة افتتاحية أكد خلالها على أن تسيير الرحلات الإضافية يأتي استجابة للزيادة المضطردة في حجم التدفق السياحي الياباني خلال العام المنصرم، ولاسيما منذ صدور قرار الحكومة اليابانية الخاص بتعديل إرشادات السفر إلى مصر، والذي تم الإعلان عنه بصورة رسمية عبر وزير الخارجية الياباني خلال مشاركته كضيف شرف في حفل استقبال العيد القومي المصري بمقر السفارة المصرية مطلع شهر يوليو 2018.

وأوضح السفير كامل أن قرار الحكومة اليابانية جاء انعكاسًا للطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في قطاع الخدمات السياحية، وتكليلًا للجهود التي تُبذل بصورة مستمرة للتعريف بحالة الاستقرار الأمنية والاقتصادية بمصر في مختلف أوساط المجتمع الياباني.

كما استعرض سفير مصر أهم مشروعات التعاون الثقافي القائمة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه شهر أكتوبر 2020، مبرزًا تنوع أنماط المقصد السياحي المصري، الذي يضم السياحة الترفيهية والشاطئية، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، فضلًا عن سياحة المؤتمرات والمعارض.

وأكد السفير أيمن كامل أن زيادة عدد رحلات الطيران من شأنه كذلك المساهمة في زيادة فرص التبادل التجاري والاستثماري بين مصر واليابان، وتدعيم العلاقات بين البلدين.

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