مدحت الشريف: المواطن المصري هو بطل الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو

قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي قام على 3 محاور رئيسية هي: محور الإصلاح المالي، الإصلاح النقدي، الهيكلية الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة حققت نجاجا كبيرا فى الإصلاح المالي و النقدي.



وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على قناة "المحور" أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضرورة ملحة، وأن تأجيل برنامج الإصلاح الاقتصادي في حد ذاته كان سيعتبر خيانة.



وأوضح الشريف أنه كان هناك عجز مزمن في الموازنة العامة، وفوائد ديون، وأقساط، وأنه لم يكن هناك ثقة في الاقتصاد المصري، والمؤسسات كانت رفض تمويل مصر، و الأن أصبح هناك إصلاح مالي وإصلاح نقدي فاعلين في مصر.



وكشف عضو مجلس النواب أن البطل الأساسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي كان المواطن المصري، حيث كان المتضرر الوحيد، وأصبح المستفيد الوحيد أيضًا.