الدوري الإيطالي .. ميلان يخسر بهدفين أمام تورينو

نجح فريق تورينو في قلب الطاولة على ضيفه ميلان ليحقق الفوز بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.



سجل البولندي شيستوف بيونيك هدف التقدم في الدقيقة 18، من علامة جزاء، تقدم ميلان لم يستمر سوي حتي نهاية الشوط الأول بعدما قلب أصحاب الأرض الطاولة بهدفين المهاجم المخضرم أندريه بيلوتي ليخطف الثلاثة نقاط.



وبدأ ميلان المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما



الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو موساكيو – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز.



الوسط: فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – هاكان تشالهان أوجلو.



أمامهم: سوزو



الهجوم: رافائيل لياو – شيشتوف بيونتيك.



وكان الميلان قد خسر في الجولة الماضية أمام غريمه إنتر ميلان، بنتيجة 2/0.



ويحتل الروسونيري المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة فى مثليهما، فيما رفع تورينو إلى 9 نقاط في المركز السادس.



والجدير بالذكر أن إنتر ميلان يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز بـ5 مباريات.