36 قطعة أثار تمثل كنوز سوهاج في متحفها القومي.. صور

تمتلك محافظة سوهاج مقومات سياحية وتاريخية كبيرة تجعلها قبلة للسائحين، ومنها الآثار التي تمتلك منها رصيدا كبيرا وتنتشر في مختلف ربوعها، ويمكن لأي محب للتاريخ أن يتجول بين أرجاء هذا التاريخ في مكان واحد دون التنقل لآخر.



كنوز سوهاج

هذا المكان هو متحف سوهاج القومي، حيث افتتح معرض بعنوان "كنوز" بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وعلي هامش الافتتاح تم تقديم فقرة فنية رائعة تضمنت عزفا وغناء لمجموعة من الاغاني والالحان التراثية بالتعاون مع الفنانين المبدعين شريف عبد العظيم ومحمد حاتم.



وبقدر أهمية المتحف والحدث شهد افتتاح المعرض حضور الكثير من علماء الاثار والاثاريين منهم الدكتور العميد عبد الناصر يس عميد كلية الاثار،حيث عبر الحضور عن سعادتهم بالمجهود الرائع المبذول في المتحف والمعرض،والذي قام به فريق العمل بقيادة علي الهواري مدير عام المتحف.



معابد ومقابر

المعرض مستمر لمدة 3 شهور ويتضمن 36 قطعة موضوعة في 3 فتارين،الاولي تمثل المعابد والثانية تمثل المقابر بمحتوياتها والثالثة المزارات السياحية وتمثلها رموز من كل حضارة سواء قبطية او اسلامية او بطلمية رومانية.



اليوم العالمي للسياحة

وتم ربط الاحتفالية باليوم العالمي للسياحة بداية من الاهرامات وابو الهول كاشارة للمعالم السياحية، وهذا اليوم يتم الاحتفال به سنويا في27 سبتمبر،وذلك لتنمية وعي الناس بأهمية السياحة ودور كل منهم في دعمها لمصلحة دولهم.



وبدأ التفكير في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة سبتمبر 1979، حيث قررت منظمة السياحة العالمية حينها إطلاق هذا الحدث بداية من العام التالي،والسبب أن تاريخ 27 سبتمبر كان يمثل ذكري اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية عام 1970.