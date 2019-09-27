العسيلي: أحب هذا النوع من الأغاني.. والهضبة طور الموسيقى بشكل مرعب

حل المطرب محمود العسيلي ضيفا على الفنان هشام عباس في برنامج «شريط كوكتيل» المذاع على قناة «الحياة»، وتحدث عن علاقته بالأغاني الوطنية.



وقال « العسيلي» خلال لقائه في برنامج «شريط كوكتيل» إن في اغنيتين بالنسبالي اعجاز موسيقي منهم أغنية «الجيل الصاعد» لأنها تشبه «الوطن العربي» وكان دائما يغنيها في كل مكان، مؤكدا أنه يعشق أغنية «وطني حبيبي» أيضا.



وأوضح أن تطوير الفنان عمرو دياب للموسيقى كان بشكل مرعب، موضحا أن الهضبة دائما يقدم كل شئ جديد ودائما الجيل الجديد يتعلم من عمرو دياب لانه يطور من نفسه.

