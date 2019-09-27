زوج شجاع .. بريطاني يتصدى لـ4 لصوص مسلحين لحماية زوجته.. شاهد

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تصدى فيها شاب شجاع إلى أربعة لصوص مسلحين اقتحموا منزله على نحو مفاجئ، كي يتمكن من حماية زوجته.



وأفادت الصحيفة بأن هذه الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي في مدينة "مانشستر" البريطانية، ورصدتها كاميرات المراقبة الموجودة في المنزل.



وفي بداية الفيديو الخاص بالواقعة، والذي تداولته عدة مواقع إخبارية عالمية، يظهر لص ملثم وهو يتسلل إلى داخل المنزل، وانتبه له مالك المنزل "عاصف علي"، وعلى الفور حاول التصدي له، وانهال عليه باللكمات، وفجأة اندفع لص آخر إلى المنزل، لكن "علي" تمكن من مواجهتهما معًا، قبل أن يقتحم شريكهما الثالث المكان.



إلا أن مالك المنزل حاول إخراجهم جميعًا وإغلاق الباب، لكن أحد اللصوص اندفع إلى داخل المنزل مجددًا، وفي هذه اللحظة ركض "على" إلى المطبخ وهدد اللص بسكين، فسارع بالخروج، في حين قام آخر بإلقاء حجر على باب المنزل.



وسارع "علي" إلى الخارج من أجل مواجهة اللصوص مجددًا، وفي نفس الوقت ظهرت زوجته "شارلوت"، والتي كانت نائمة وقت اقتحام اللصوص المنزل، وشوهدت وهي تحمل الهاتف كي تتصل بالشرطة، قبل أن تركض إلى الخارج للاطمئنان على زوجها؛ وبعد ذلك عاد الزوجان إلى المنزل، في حين لاذ اللصوص بالفرار.



وفي لقطة أخرى، شوهد اللص الرابع وهو يركض في حديقة المنزل ويتحدث عبر هاتفه المحمول.



وأكد الزوج على أن كل ما كان يهمه آنذاك هو حماية زوجته من اللصوص وألا يقتربوا منها، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث عبر الهاتف عندما سمع نباح كلبه، وعندما توجه لتفقد ما يحدث فوجئ باللص، وبدأت المواجهة بينه وبين العصابة.



وتابع موضحًا أنه أثناء مواجهته مع اللصوص، أخرج أحدهم سلاحًا وهدده بالقتل، لكنه حاول الدفاع عن نفسه بسكين المطبخ.



وقال "علي" إنه قرر نشر لقطات كاميرات المراقبة الخاصة بالحادث في محاولة للإمساك باللصوص الذين اقتحموا منزله.





