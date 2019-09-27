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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 -9 - 2019 و القنوات الناقلة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
فريق صن داونز
فريق صن داونز
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ياسمين تيسير
يشهد اليوم، الجمعة، 27 - 9 - 2019، إقامة عدد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية، و الإفريقية.

وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 9 - 2019 التي ستقام على النحو التالي:

الدوري المصري :
فريق نادي مصر X فريق اسوان - 17:30 عصرا - تايم سبورت

دوري أبطال إفريقيا :

فريق كمبالا سيتي X فريق بيترو أتلتيكو - 15:00 عصرا - BEIN SPORTS

فريق صن داونز X فريق كوتي دي أور - 19:00 مساءا - BEIN SPORTS

فريق الترجي الرياضي X فريق إليكت سبورت - 20:00 مساءا - BEIN SPORTS

الدوري الإسباني :

فريق فياريال X فريق ريال بيتيس - 21:00 مساءا - BEIN SPORTS

الكونفيدرالية الإفريقية :

فريق موتيما بيمبي X فريق الخرطوم الوطني - 16:30 عصرا - BEIN SPORTS
فريق بيدفيست ويتس X فريق يونغ بوفالويس - 19:00 مساءا - BEIN SPORTS

الدوري الألماني :

فريق يونيون برلين X فريق آينتراخت فرانكفورت - 20:30 مساءا - BEIN SPORTS

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

فريق الشباب X فريق الاتحاد - 17:30 عصرا - السعودية الرياضية

فريق الوحدة X فريق الفتح - 19:15 مساءا - السعودية الرياضية
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