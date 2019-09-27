مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 -9 - 2019 و القنوات الناقلة

يشهد اليوم، الجمعة، 27 - 9 - 2019، إقامة عدد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية، و الإفريقية.



وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 - 9 - 2019 التي ستقام على النحو التالي:



الدوري المصري :

فريق نادي مصر X فريق اسوان - 17:30 عصرا - تايم سبورت



دوري أبطال إفريقيا :



فريق كمبالا سيتي X فريق بيترو أتلتيكو - 15:00 عصرا - BEIN SPORTS



فريق صن داونز X فريق كوتي دي أور - 19:00 مساءا - BEIN SPORTS



فريق الترجي الرياضي X فريق إليكت سبورت - 20:00 مساءا - BEIN SPORTS



الدوري الإسباني :



فريق فياريال X فريق ريال بيتيس - 21:00 مساءا - BEIN SPORTS



الكونفيدرالية الإفريقية :



فريق موتيما بيمبي X فريق الخرطوم الوطني - 16:30 عصرا - BEIN SPORTS

فريق بيدفيست ويتس X فريق يونغ بوفالويس - 19:00 مساءا - BEIN SPORTS



الدوري الألماني :



فريق يونيون برلين X فريق آينتراخت فرانكفورت - 20:30 مساءا - BEIN SPORTS



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :



فريق الشباب X فريق الاتحاد - 17:30 عصرا - السعودية الرياضية



فريق الوحدة X فريق الفتح - 19:15 مساءا - السعودية الرياضية