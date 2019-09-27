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تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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البهى عمرو
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة لتقوية عضلات الظهر وحرق الدهون فى هذه المنطقة.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الثلاثاء، إن هناك تمارين معينة لحرق الدهون فى الظهر.

وأشار إلى أن هذه التمارين مهمة للغاية، وتتنوع على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء 4 تمارين يقدمها عبر الفيديو.
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