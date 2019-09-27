اليوم.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في التجمع الخامس

تعيش النجمة أنغام حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم، اليوم الجمعة، بصحبة المايسترو هاني فرحات، وذلك على خشبة بالمسرح المكشوف، بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس.



ومن المقرر أن تقدم أنغام عددا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، منها "هدنة"، و"ولا دبلت"، و"يا ريتك فاهمني"، و"بقول نسياك"، و"عرفها بيا"، و"أساميك الكتيرة"، و"بتوصفني بتكسفني"، و"نهاية واحدة"، و"أكتبلك تعهد"، وغيرها من الأغاني.



كما تحيي أنغام حفلا غنائيا أخر يوم 25 أكتوبر المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.



يذكر أن أنغام حققت نجاحا كبيرا جدًا، بألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، كما تعمل على أغاني ألبومها الجديد، تمهيدًا لطرحه فور الانتهاء من جميع مراحله.