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رياضة

يورجن كلوب يزف بشرى سارة لعشاق ليفربول

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:42 م
يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول
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محمد السعيد
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن البرازيلي أليسون بيكر حارس الفريق، اقترب من العودة لتدريبات لفريق، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان أليسون بيكر تعرض لإصابة قوية أمام نورويتش سيتي، الشهر الماضي، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة شفيلد يونايتد غدا، السبت، في الدوري الإنجليزي "يبدو أن أليسون بات قريبا من العودة مرة أخرى، لن يشارك في مباراة الغد، لكن بنسبة كبيرة سيعود للتدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل".

وأضاف كلوب :"شاكيري غير جاهز مباراة الغد، لعدم اكتمال شفائه، ميلنر تلقى ضربة قوية في ظهره أمام إم كيه دوانز لكنه على ما يرام.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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