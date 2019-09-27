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رياضة

رسميا .. اتحاد الكرة يعلن موعد ومكان مباراة الزمالك وبطل السنغال

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:13 م
الصربي ميتشو مدرب
الصربي ميتشو مدرب الزمالك
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يسرى غازى
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إقامة مباراة الإياب بين نادي الزمالك ونظيره جيرالسيون فوت بطل السنغال على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية المقرر إقامتها بعد غد الأحد فى إطار دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

كان نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تلقى خسارة أمام بطل السنغال فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 ويحتاج إلى هدف وحيد للتأهل إلى دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك عقب تلقي اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على نقل مباراة الإياب بين نادي الزمالك وبطل السنغال من ملعب استاد بتروسبورت فى التجمع الخامس إلى ملعب برج العرب.

يذكر أن مجلس إدارة نادي بطل السنغال قام بإخطار مسئولى نادى الزمالك بتمسكهم بخوض مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين يوم الأحد المقبل بملعب بتروسبورت.
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