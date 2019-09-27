رئيس دفاع البرلمان يفجر مفاجأة بشأن فيديوهات الجزيرة المفبركة

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب،: إن ما تبثه قنوات الجزيرة القطرية من فيديوهات مفبركة لمتظاهرين بمصر، أمر غير مفاجئ للشعب المصري، الذي يجب أن يدرك أن هناك قوة كارهة لا تحب الأمن والاستقرار لمصر.



وأضاف اللواء كمال عامر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استقرار وأمن مصر يكيد هذه الجهات ويزعجهم، لاسيما وأن مصر تمر بمرحلة بناء أنجزت فيها الكثير خلال السنوات القليلة الماضية منذ تولى الرئيس السيسي الحكم، مشيرًا إلى أن ذلك طعنة كبيرة في قلوب أعداء مصر.



وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، إلى أن هذه الحالة القوية التي تعيشها مصر، من الطبيعي أن تقابلها بفيديوهات مفبركة للحديث عبثًا عن وجود مظاهرات.



وطالب اللواء كمال عامر بعدم الالتفات والانشغال بهذه الفيديوهات المفبركة، وألا تؤثر على المصريين في شئ، مستشهدًا بقول الشاعر: لو كلُّ كلبٍ عوى ألقمتُه حجرًا.. لأصبح الصخرُ مثقالًا بدينار"ِ



يشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية مازالت تواصل بث أكاذيبها وحربها على مصر تارة بفيديوهات مفبركة لمتظاهرين من عامي 2011 و2013 وتارة أخرى تنشر تقارير كاذبة الهدف منها إسقاط مصر لكن اليوم أطلت علينا قناة الجزيرة بكذبة جديدة وهى نشر فيديو وصور ادعت أنها فى مصر ضد مؤسسات الدولة وتم نشر الفيديو على مرتين المرة الأولى ادعت فيه أن المظاهرة فى قنا والمرة الثانية على أنه فى الوراق بالقاهرة؛ الغريب فى الأمر أن الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديوهات هما ذات الأشخاص.



كما نشرت القناة فيديو ادعت فيه تظاهرات فى الأقصر وفى ذات الوقت نشرت ذات الفيديو على أنه فى قنا .