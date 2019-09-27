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أخبار العالم

الكرملين: مكالمات ترامب وبوتين الهاتفية ستظل سرية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:24 م
دونالد ترامب وفلاديمير
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
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أحمد محرم
في أعقاب ضجة أثيرت في الولايات المتحدة بشأن مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الكرملين اليوم أنه سيحافظ على سرية المكالمات الهاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، تحدث ترامب وبوتين عبر الهاتف مرارًا منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم إن فحوى مكالمات الزعيمين ستظل طي الكتمان.

وأضاف بيسكوف "كشف المكالمات ليس ممارسة معتادة، وكقاعدة فإن مثل هذه المكالمات بين زعماء الدول تخضع للسرية أو السرية البالغة، وهذه ممارسة ثابتة في جميع أنحاء العالم".

وكانت ضجة كبيرة قد ثارت في الولايات المتحدة بعد الكشف عن مكالمة بين ترامب وزيلينسكي، طلب فيها الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني فتح تحقيق بشأن علاقة جو بايدن، المنافس الديمقراطي المحتمل لترامب في الانتخابات الرئاسية، وابنه هنتر بشركة غاز أوكرانية.

وإثر ذلك، انطلقت عملية في مجلس النواب الأمريكي لمساءلة ترامب في هذا الصدد وعزله إذا ما وُجد أن الأمر ينطوي على شبهة تواطؤ أو إساءة استغلال السلطة.
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