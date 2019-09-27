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توك شو

محمد رمضان لـ المصريين من المنصة: اللي مالوش كبير بيشتري له كبير.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:35 م
محمد رمضان من احتفالات
محمد رمضان من احتفالات المنصة
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محمد القاضي
وصل الفنان محمد رمضان، إلى المنصة في مدينة نصر، وصعد على خشبة المسرح.

ووجه محمد رمضان، رسالة للشعب المصري قائلا،: «اللي مالوش كبير بيشرتيله كبير».

وغنى محمد رمضان أغنيته الجديدة "هم عايزنها فوضى"، وسط تصفيق وتفاعل الجماهير أمام المنصة.

وتجمع الآلاف من المواطنين أمام المنصة في مدينة نصر، ورددوا هتافات لدعم مصر وتأييد للرئيس السيسي: بنحبك يا سيسي، تحيا مصر".
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