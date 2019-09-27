جادو تستنكر تضليل القنوات الغربية حول الأحداث بمصر

استنكرت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، ما تقوم به بعض القنوات الغربية من عدم الحيادية في نقل ما يحدث بمصر من أخبار وهمية عن تواجد مظاهرات كبرى ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وأضافت جادو، أعتقد أن هذه القنوات تعمل بشكل غير مهني في نقل الأخبار ولا يهمها إلا زعزعة أمن واستقرار مصر بنشرها أكاذيب وأحداث لا تمت للواقع بصلة، مما يمثل ذلك خطرا على اقتصاد مصر، مضيفة اليوم خرج الملايين بشوارع مصر لتأييد السيسي والجيش المصري والشرطة وقد رأتها جميع القنوات في العالم الا ان تلك القنوات وتحديدا بفرنسا لا تنقل الأمور بشفافية وتركز فقط على نشر بعض الأكاذيب ونشر صور ترجع الي ثوره ٢٠١١ .



وتابعت أن الشعب المصري اليوم ضرب أعظم مثل في الوعي والإدراك لما يحاك لمصرنا الحبيبة، وخرجت جموع الشعب المصري للتعبير عن رأيه بحرية، وقال كلمته الأخيرة والفيصل وقطع الطريق على المخربين والذين يريدون فوضى ويريدون عدم استقرار، بعد ما عانى الشعب المصري ويلات الثورات ومرحلة الفوضى والتخريب.



واستكملت أطالب الشعب المصري بأن يثبت على قراره وأن يستمر بالمدافعة عن وطنه وعرضه، وأوجه رسالة للإعلام الغربي المعرض الذي اتضح ميوله بمعاداته لمصر بأن يكفوا ايديهم عن مصر لان مصر محفوظة بأولادها الذين لا يتحملون اي ضرر أو اي تخريب في مصر مرة أخرى.



وأعلنت تأييدها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجيش بلدي اقوي جيش في الشرق الأوسط، ولن نسمح مرة اخري بان ينال المخربون من أمن واستقرار مصر السياسي.