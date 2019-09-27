اخبار نادي الزمالك اليوم.. كاف يبرئ الأبيض من أزمة بطل السنغال.. وميتشو يضم هذين الثنائي للتدريبات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة ، 27 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:
كاف يكشف تفاصيل جديدة تبرئ الزمالك فى أزمة مباراة بطل السنغال
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تفاصيل أزمة مباراة الإياب بين نادي الزمالك وفريق جينراسيون فوت السنغالي.
كاف يغرم نادي الزمالك 10 آلاف دولار بسبب بطل السنغال .. تفاصيل
أكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أن نادي الزمالك سوف يتعرض لعقوبة الغرامة المالية بسبب جينيراسيون فوت السنغالى.
الزمالك يتحدى جينراسيون السنغالى ويتوجه إلى الإسكندرية.. غدا
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو السفر إلى الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل.
دراجون يقود تدريبات حراس الزمالك قبل لقاء بطل السنغال
شهدت تدريبات حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قيام دراجون مدرب الحراس الجديد بإخضاع الثنائي محمد عواد ومحمد ابو جبل لتدريبات خاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.
رغم عدم قيدهما إفريقيا.. ميتشو يشرك أوناجم وإمام عاشور فى تدريبات الزمالك.. اعرف السبب
قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشاركة الثنائي إمام عاشور ومحمد أوناجم لاعبي الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق.
تفاصيل جلسة ميتشو مع زيزو في الزمالك قبل مباراة جينيراسيون
خاض محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات منفردة، بالجري حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الطبي للفريق، بسبب إصابته التي يعاني منها.
موقف محمد عبدالغنى من لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي
بدأ محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض تدريبات خفيفة بالكرة منفردا تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال بعد تحسن إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري.
كاف يكشف تفاصيل جديدة تبرئ الزمالك فى أزمة مباراة بطل السنغال
كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تفاصيل أزمة مباراة الإياب بين نادي الزمالك وفريق جينراسيون فوت السنغالي.
كاف يغرم نادي الزمالك 10 آلاف دولار بسبب بطل السنغال .. تفاصيل
أكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أن نادي الزمالك سوف يتعرض لعقوبة الغرامة المالية بسبب جينيراسيون فوت السنغالى.
الزمالك يتحدى جينراسيون السنغالى ويتوجه إلى الإسكندرية.. غدا
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو السفر إلى الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل.
دراجون يقود تدريبات حراس الزمالك قبل لقاء بطل السنغال
شهدت تدريبات حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قيام دراجون مدرب الحراس الجديد بإخضاع الثنائي محمد عواد ومحمد ابو جبل لتدريبات خاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.
رغم عدم قيدهما إفريقيا.. ميتشو يشرك أوناجم وإمام عاشور فى تدريبات الزمالك.. اعرف السبب
قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشاركة الثنائي إمام عاشور ومحمد أوناجم لاعبي الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق.
تفاصيل جلسة ميتشو مع زيزو في الزمالك قبل مباراة جينيراسيون
خاض محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريبات منفردة، بالجري حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الطبي للفريق، بسبب إصابته التي يعاني منها.
موقف محمد عبدالغنى من لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي
بدأ محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض تدريبات خفيفة بالكرة منفردا تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال بعد تحسن إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري.