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رياضة

الزمالك يتحدى جينراسيون السنغالى ويتوجه إلى الإسكندرية.. غدا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:53 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو السفر إلى الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت تدريبات حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قيام دراجون مدرب الحراس الجديد بإخضاع الثنائي محمد عواد ومحمد ابو جبل لتدريبات خاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.

كما قاد دراجون تدريبات خاصة حول توقيت خروج الحارس وتضييق المساحات على اللاعب المنافس بخوض بعض التدريبات، وشدد للحارسين خلال اجتماعه بهما على أهمية التركيز في سرعة رد الفعل وشرح أهمية كل فقرة تدريبية.. وذلك في الوقت الذي خاض فيه محمد صبحي ومحمد قنديل حارسا الزمالك التقسيمة الجماعية مع الفريق.
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