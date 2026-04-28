هشام الحلبي: الجيل الحديث من الطائرات المسيرة يستطيع حمل طن من الأسلحة

أكد اللواء هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن المواد المستخدمة في تصنيع الطائرات المسيرة خفيفة للغاية وتتحمل ضغوط مرتفعة ولا يتم التقاطها بسهولة على الرادار.

وقال هشام الحلبي في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"الطائرات المسيرة لديها محرك يمكنها من الطيران لمدة 30 ساعة والجسم خفيف ويمكنها حمل وقود كثير وأصبح الأجهزة في الطائرات المسيرة حجمها صغير ويمكنها ان تطير 2000 كيلو متر ".

وتابع هشام الحلبي:" المسيرات أصبحت تكلفتها منخفضة وقدرتها مرتفعة للغاية".

وأكمل هشام الحلبي:" الطيرات بدون طيار لها اكثر من جيل والجيل الحديث من الطائرات المسيرة يستطيع أن يحمل حوال طن من الأسلحة والمتفجرات".

ولفت هشام الحلبي:" طائرات القتال الحديثة مثل إف 35 تكلفتها 125 مليون دولار بدون تسليح أما متوسط أسعار الطائرات بدون طيار 5 مليون دولار".