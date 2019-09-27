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عمرو أديب عن غلق محطات المترو: مبنضحيش بحياة حد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:13 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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محمد القاضي
علق الإعلامي عمرو أديب، على غلق محطات المترو القريبة من ميدان التحرير.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «غلق محطات المترو مش لأسباب أمنية دي أسباب إنسانية».

وأشار: «لو حصل في البلد أي حاجه هيكون حالنا ايه، وكان لازم نخاف على الناس»، مؤكدا: «مينفعش أسيب المترو يبوظ، والبلد تخرب وتقولي حرية، وإحنا مبنضحيش بحياة حد».

وأوضح: «لندن وفرنسا بيقفلوا محطات المترو والقطارات كتير»، متابعا: «مفيش حد اتعور في الجمعتين، وكانوا بيقولوا ميدان التحرير مداخله مقفولة، ما في فرنسا بيقفلوا الشانزيليزيه عادي»، لافتا: «الأسبوع اللي فات في فرنسا قفلوا 38 محطة مترو».
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