عمرو أديب عن غلق محطات المترو: مبنضحيش بحياة حد

علق الإعلامي عمرو أديب، على غلق محطات المترو القريبة من ميدان التحرير.



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «غلق محطات المترو مش لأسباب أمنية دي أسباب إنسانية».



وأشار: «لو حصل في البلد أي حاجه هيكون حالنا ايه، وكان لازم نخاف على الناس»، مؤكدا: «مينفعش أسيب المترو يبوظ، والبلد تخرب وتقولي حرية، وإحنا مبنضحيش بحياة حد».



وأوضح: «لندن وفرنسا بيقفلوا محطات المترو والقطارات كتير»، متابعا: «مفيش حد اتعور في الجمعتين، وكانوا بيقولوا ميدان التحرير مداخله مقفولة، ما في فرنسا بيقفلوا الشانزيليزيه عادي»، لافتا: «الأسبوع اللي فات في فرنسا قفلوا 38 محطة مترو».

