وزير الخارجية الأمريكي يزور إيطاليا مطلع الشهر المقبل



أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة أن إيطاليا ستكون المحطة الأولى لجولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأوروبية القادمة، التي ستبدأ مطلع شهر أكتوبر القادم وتستمر حتى 6 أكتوبر.



ويتضمن جدول زيارة وزير الخارجية الى إيطاليا إجتماعات مع كل رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إضافة إلى نظيره الايطالي لويجي دي مايو، وفقا لوكالة أنباء آكي الإيطالية.



ووفق وزارة الخارجية الأمريكية ، سوف يعقد بومبيو أيضًا اجتماعًا خاصًا مع البابا في الفاتيكان، كما سيتوجه إلى مقاطعة بروتسو (وسط) لزيارة مسقط رأس أجداده الإيطاليين في بلدة باشنترو.