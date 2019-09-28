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مرأة

بديل طبيعى لأدوية البرد لأطفالك ملعقة منه على الريق

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:20 ص
بديل طبيعى للأدوية
بديل طبيعى للأدوية البرد
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أسماء عبد الحفيظ
يتعرض العديد من الأطفال فى الوقت الحالى إلى نزلات البرد واحتقان الحلق، لذلك على الآباء عدم الإكثار من إعطاء الأطفال العقاقير الطبية، وعليهم الحرص على العلاجات الطبيعية بالمنزل، لذلك عليك بالعطاء طفلك معلقة من العسل على الريق كبديل للأدوية البرد، كما يمكن إضافة عصير ليمونة عليها لإعطاء نتائج اسرع.

لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية ، في اليوم العالمي للعسل النحل أهم فوائد العسل:

1-تخفيف من نزلات البرد .
2- يقلل من السمنة المفرطة.
3- يحمي الجسم من تراكم السكر.
4- يقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم.
5-يساعد تناول عسل النحل على الريق على إنقاص الوزن.
6- يحتوي العسل على سعرات حرارية أقل من السكر العادي.
7-التخفيف من الاسهال.
8-يرطب البشرة.
9- يعالج الحبوب.
10-يساعد على تقوية الشعر وعدم سقوطه.
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