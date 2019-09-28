التعليم تطالب المدارس بضرورة استيفاء بيانات أبناء العاملين بالوزارة قبل 3 أكتوبر

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المدارس، توصي فيها بضرورة استيفاء بيانات أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم، وذلك عن طريق التطبيق الإلكتروني المعد لذلك.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن الوصول لهذا التطبيق الإلكتروني المشار إليه من خلال بوابة مركز المعلومات الموجودة على موقع الوزارة في موعد غايته 3 أكتوبر 2019.



وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يتم طباعة كشوف بيانات أبناء العاملين بكل مدرسة من خلال التطبيق الإلكتروني المشار إليه، واستيفاء جميع التوقيعات واعتماد مدير المدرسة وتسليم هذه الكشوف إلى الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب مع التأكيد على تحري الدقة والحذر في تسجيل البيانات.



وحذرت الوزارة من تعرض المسئولين بالمدارس للمساءلة القانونية في حالة وجود أي أخطاء.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أنه سوف يتم تخفيض نسبة 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد 2019 /2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذا الخصم يسري على الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني، ولكن الخصم لا يشمل المصروفات المقررة بقوانين.



ويقوم ولي الأمر بالسداد بموجب قسيمة إيداع على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في شبكة فوري والبريد المصري.



وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة أعمال التحصيل والتوريد لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والجهات الأخرى، وموافاة الصندوق ببيان معتمد من الإدارة التعليمية، موضحا به أعداد الطلاب المسددين للرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية، واسم المدرسة، والمرحلة، وصورة من الإيصال الدال على ذلك.