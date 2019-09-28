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رياضة

الثأر والصدارة يشعلان حسابات موقعة ريال وأتلتيكو في ديربي مدريد.. الليلة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:46 ص
أتلتيكو مدريد - ريال
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد
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إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على جاره اللدود أتلتيكو، في ديربي "مدريد"، اليوم، السبت، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وستمثل مواجهة أتلتيكو مدريد اختبارًا صعبًا، لكتيبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في الوقت الذي يبحث فيه عن تحقيق الفوز الرابع له على التوالي بالدوري الإسباني هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة الليجا، الذي سيخطفها الأتليتي في حال فوزه على الميرنجي.

ويتطلع ريال مدريد في مواجهة اليوم، للثأر من الأتليتي، بعدما خسر أمامه بسباعية مقابل ثلاث أهداف، في بطولة الكأس الدولية للأبطال، خلال استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وخاض ريال مدريد 6 جولات في الليجا حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل في مباراتين.

فيما خاض أتلتيكو مدريد 6 مباريات أيضًا، وحقق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل مباراة وخسر مثلها.

ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات، ماركو أسينسيو، وإيسكو ألاركون، وفيرلاند ميندي، بسبب الإصابة.

بينما يفتقد الأتلتي لجهود مهاجمه ألفارو موراتا بسبب الإيقاف، بعد حصوله على بطاقة حمراء، أمام ريال مايوركا، بالجولة الماضية.

ويتصدر ريال مدريد صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة.
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