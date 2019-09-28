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محافظات

حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:57 م
النصب التذكارية
النصب التذكارية
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شمس يونس
تخليدا لأرواحهم الطاهرة وتكريما لشهداء الجيش والشرطة الذين رويت بدمائهم أرض مصر الخالدة فى حربي 1967 و 1973 وضحايا العمليات الإرهابية من أبناء محافظة الأقصر، قامت المحافظة بتدشين نصب تذكارية لشهداء المحافظة لتصبح شاهدة على جرائم الجماعات الإرهابية فى حق أبنائنا والذين ضحوا بأرواحهم فداء لرفعة هذا الوطن.

وأعلن المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، انطلاق الأعمال الإنشائية الخاصة بالنصب التذكارية بالقرب من مستشفى الأقصر العام بشارع معبد الكرنك على مساحة 4000 متر مربع منها 450 مترا إنشاءات والبقية عبارة عن لاند سكيب، وهى تتكون من مدخل ومساحات خضراء، مشيرًا إلى أن النصب سوف يليق بالمظهر الحضارى للأقصر كمحافظة سياحية، وسوف يحمل قائمة بأسماء شهداء المحافظة.

وأشار إلى أنه تم اختيار موقع إنشاء النصب بإحدى قطع المساحات الخضراء الموازية لطريق الكباش بالمدخل الشمالى لمدينة الأقصر ليكون قريبا من المنابع الحضارية والتاريخية للمدينة الاثرية التى تمتلك ثلث آثار العالم.

قال الدكتور شعبان محمد خضري ، المسئول عن عمل تصميمات النصب التذكاري والمعيد بكلية الفنون الجميلة، إنه بعد عدة رسومات وتصميمات والاتفاق مع محافظة الأقصر، تم الرسو على التصميم النهائي بشكله الحالي وتم تنفيذ الرسومات والتصميمات بطريقة الرسم المجسم ثلاثي الأبعاد بالألوان والخامات الطبيعية مشيرا إلى أنه اعتمد فى التصميم على مرجعية الحضارة المصرية القديمة للمدينة الاثرية ، ليظهر الهوية الثقافية والفنية للحضارة الفرعونية فى عيون العالم.

وقال الدكتور صالح عبدالمعطي، أستاذ الجرافيك وعميد كلية السياحة والفنادق السابق بالأقصر، إن مبادرة إنشاء نصب تذكارية للشهداء بالأقصر، تأتي في إطار الأهمية الاجتماعية والشعبية والتي من شأنها تعزيز المفاهيم الوطنية التي تبرز قيمة التضحية التي قدمها هؤلاء الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنهم وجعلها راسخة في ذاكرة الأجيال الحالية والقادمة خاصة النشء والشباب.

بدأت فكرة إنشاء النصب فى يوليو عام 2017 بقرار من محافظ الأقصر السابق محمد بدر بعد مطالب شعبية بضرورة إنشاء نصب تذكارية خاصة بأبناء المحافظة؛ وعلى أثر ذلك تم التنسيق مع كلية الفنون الجميلة لاختيار تصميم والموقع المناسب وإعداد دراسة للمشروع.

حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور
حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور
حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور
حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور
حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور
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حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور

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