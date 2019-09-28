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فن

أشيك فنان.. ساندى تسخر من إطلالتها في مهرجان الجونة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:35 م
ساندى
ساندى
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أحمد إبراهيم
سخرت الفنانة ساندى من إطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائى فى ختام دورته الثالثة، حيث ظهرت في صورة مرتدية بدلة رجالى وهو ما دفع الجمهور للسخرية منها. 

وعلقت ساندى على الصورة "أشيك فنان في المهرجان، محبتش أجيب بقية البدل اللي عندي خوفا على شعور الزملاء".

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.

أشيك فنان.. ساندى تسخر من إطلالتها في مهرجان الجونة
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