السفير الصيني يشيد بالأسواق المصرية.. ويؤكد: نتطلع لزيادة استثمارتنا لـ15 مليار دولار

كشف السفير الصيني الجديد بالقاهرة، لياو لى تشانج، سفير الصين الجديد لدى مصر، عن تطلع بلاده، لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، منوهًا بأن هناك اتجاه لرفع الاستثمارات الصينية في مصر من 7 مليارات دولار لـلضعف أي نحو 15 مليار دولار، مشيدًا بالأسواق المصرية واستقرارها.





وأضاف لياو لي، على هامش افتتاحه لفعاليات النسخة السادسة من المعرض الصيني المصري للتجارة والاستثمار «China Trade Fair»، أن حكومة بلادة إتخذت إجراءات استثمارية لدعم المنتجات الصينية في الأسواق المصرية، منوهًا عن أن هناك اتجاه بالتنسيق مع الحكومة المصرية، لدعم المستثمرين الصينين في مصر بمزيد من عوامل الجذب الاستثماري.





وكشف تشانج، عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الصينين، لزيارة مصر والتطلع لمزيد من التعاون، مشيدا بالتقارب لمصري الصيني مؤخرًا.





وأشار إلى أن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض، يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمارالجاذب لشركات الاستثمار العالمية.





وأضاف أن المعرض يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية لمصر، والعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار في الصين ومصر، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية والصينية، لتحويل مصر لمركز لوجستي ومركز لتصدير المنتجات الصينية لدول العمق الأفريقي والشرق الأوسط.





وبحسب تصريحات، بينو بلاي، رئيس مجلس إدارة شركة مورينت الصينية، المتخصصة في تنظيم المعارض التجارية حول العالم، فإن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمار الجاذب لشركات الاستثمار العالمية.





وأضاف أن المعرض يهدف لدعم الاقتصاد المصري وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة بالقطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة، لاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى استعراض التسهيلات الكثيرة التي أقرتها الحكومة للمستثمرين منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.





يأتي المعرض الذي يقام في نسخته السادسة، ترجمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للصين، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام، يأتي مختلفًا حيث يضم أكثر من 300 تخصص صناعي متنوع في كافة القطاعات، كما يضم عددًا من الماركات الصينية الأكثر شهرة حول العالم، حيث تمت مراعاة اختيار الشركات التي تضيف للسوق المصرية، موضحًا أن المعرض يأتي فرصة للتجار المصريين للاحتكاك بالسوق الصينية والوقوف على الجديد من المنتجات وإبرام تعاقدات مع الشركات الصينية.





ويضم المعرض ممثلين عن الحكومة الصينية والغرف التجارية والصناعية بالصين، ويُقام تحت رعاية وزارة الصناعة والسفارة الصينية بالقاهرة، ويهدف إلى تسهيل حركة التعاون والتجارة لنقل التكنولوجيا إلى مصر، ومد جسور التعاون بين مصر والصين بما يكفل تعظيم استفادة المستثمر المصري، وريادة المنتج المحلي عالميًا، وتشجيع رأس المال الأجنبى في تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.





ويعد معرض «China Trade Fair» أحد أكبر المعارض الدولية المتخصص بقطاع الصناعات بمصر والمنطقة العربية، حيث يتميز المعرض بتنوع المشاريع والشركات المشاركة، بالإضافة إلى تبنيه استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، حيث يهدف المعرض بشكل واضح إلى النهوض بالقطاع الصناعي المصري وخلق فرص استثمارية تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب.



