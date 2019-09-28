على الجزمة واللي هيتكلم هنقطع لسانه.. قصة تهديد عبدالناصر للولايات المتحدة بسبب المعونة

في تمام الساعة السادسة والربع من مساء يوم الإثنين 28 سبتمبر 1970، توفى الرئيس جمال عبدالناصر، والذي أعلن خبر وفاته الرئيس محمد أنور السادات والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس الجمهورية، قائلا: «فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها، رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال، وأشجع الرجال، وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبدالناصر».





«عبدالناصر» الذي رحل منذ 49 عاما، مازال ذكره خالدا لما قدمه من أعمال وتضحيات من أجل الوطن، ولما حققه من إنجازات حفظت لمصر مكانتها، لما له من مواقف بطولية جعلت منه بطلا شعبيا قبل أن يكون رئيسيا ومسؤلا سياسيا، أحبه الشعب وألتف حوله العرب.



