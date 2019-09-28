كواليس ما قبل مباراتي الأهلي والزمالك.. وأول قرار من حسام البدري.. في الكورة مع ملك

كشفت الإعلامية ملك موسي خلال حديثها فى برنامج "الكورة مع ملك" على "يوتيوب صدي البلد" عن كواليس أزمة مباراة الزمالك وفريق نادي جينيراسيون فوت السنغالي الذي رفض تغيير موعد المباراة التي كان مقررًا لها اليوم السبت بملعب بتروسبورت قبل ان يتم الاعلان بإقامة المباراة يوم الأحد المقبل ببرج العرب بالإسكندرية.

وأضافت ملك موسي أن الفريق السنغالى توجه مساء أمس إلى ملعب بتروسبورت لخوض التدريب ولكن لم يسمح أمن الملعب له بالدخول في ظل عدم وجود حجز من الزمالك للنادي الضيف، خاصة أن النادي الأبيض هو صاحب اللقاء ويقوم بدوره بالحجز للضيف.

وتواجدت بعثة جينيراسيون فوت السنغالى أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لرغبتهم فى خوض المران الأخير استعدادًا لمواجهة الزمالك، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

من جانبه أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن النادي لديه خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد باخطار الزمالك و نادي جينراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد ومكان مباراة الفريقين لتقام يوم الأحد يوم ٢٩ سبتمبر بإستاد برج العرب بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل نادي الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالإسكندرية.



وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن الزمالك قام بالفعل بحجز فندق لجميع افراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب.



وحرص طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك و جينراسيون فوت السنغالي المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا على تفقد ملعب برج العرب

وأكد مسؤولو الزمالك أن تفقد الحكام ملعب المباراة يأتى تنفيذًا لقرار الاتحاد الافريقي بإقامة المباراة بإستاد برج العرب يوم ٢٩ سبتمبر.

وأضافت ملك موسي ان فريق الكرة بالأهلي يخوض مباراة مهمة في الثامنة من مساء اليوم، السبت، وتعد مباراة سهلة من الناحية النظرية حينما يستضيف فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .



وأكملت ملك موسي أن الأهلي يُعاني حاليًا من شبح الإصابات حيث يغيب كلًا من مروان محسن ومحمود متولي للإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخرًا إ لا أن الجهاز الفني لديه بدائل كثيرة قادرة على تعويض هذه الغيابات

واضافت ان فايلر تحدث مع لاعبيه عن ضرورة تقديم عرض قوي أمام بطل غينيا الاستوائية ومواصلة العروض القوية التي حققها الفريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد وهي الفوز على كانو سبورت ثم الفوز على الزمالك في السوبر وأخيرًا إسقاط سموحة في الدوري وتحدث المدرب السويسري مع لاعبيه بشأن ضرورة الحفاظ على التأكيد على قوة المارد الأحمر وقدرته على استعادة اللقب الإفريقي.

واكملت ملك موسي ان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، كشف عن تفاصيل ازمة محمد صلاح في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم .



وقال الجنايني انه يوم15 من شهر أغسطس تم التصويت من خلال احمد المحمدي كقائد لمنتخب مصر، وشوقي غريب كمدير للمنتخب الأولمبي بدلا من خافيير اجيري. واضاف: "الفيفا جاء بعد ذلك وطلب التأكد من التصويت وكانت الازمة ان الاتحاد الدولي كان يرغب في توقيع المدير التنفيذي للاتحاد في ذلك الوقت وهو ثروت سويلم، ولكن هذا لم يحدث ولذلك لم يتم اعتماد صوت مصر.



واكملت ان عمرو الجنايني أكد أنه تواصل مع محمد صلاح بشان هذا الامر وان الأخير تفهم الأمر.

وقالت ملك موسى ان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أكد أن محمد صلاح عانى من بعض المشاكل داخل المنتخب خلال الفترة الماضية وأنه كان يتابع كافة الأخطاء والمشاكل داخل المنتخب بشكل طبيعي،وانه على علم ببعض الأمور التي تخص التنظيم داخل المعسكرات.