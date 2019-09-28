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حوادث

أسفل عجلات القطار .. مصرع مسن أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالدقهلية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:45 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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همت الحسينى
لقى عجوز مصرعه حيث صدمه قطار المنصورة – المطرية اثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور وذلك أمام قرية العصافرة مركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ،اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة ، باصطدام قطار المنصورة – المطرية بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من احد الأماكن الغير مخصصة للعبور.

وانتقلت سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية بمركز المطرية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال عبور" محمد أنيس محمد وادي النيل" 60 عاما ومقيم بقرية الضهر التابعة للعصافرة مركز المطرية، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور اصطدم به أحد القطارات ، القادم من المنصورة و أدى إلى وفاته في الحال .

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المطرية تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة.
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