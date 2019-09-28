بـ فستان قصير.. هيفاء وهبي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبى عدد صور من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "



وعلقت هيفاء وهبى على الصور قائلة " انتظر. أواجه لحظات التألق في حدث#misterlebanon ! onTonight لحن في الساعة 9:40 مساء " .



وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



بحبك والله - قمر - تجننى



وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات من خلال فيلم "عقدة الخواجة " حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.





