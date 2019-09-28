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فن

بـ فستان قصير.. هيفاء وهبي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:01 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة هيفاء وهبى عدد صور من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "

وعلقت هيفاء وهبى على الصور قائلة " انتظر. أواجه لحظات التألق في حدث#misterlebanon ! onTonight لحن في الساعة 9:40 مساء " .

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

بحبك والله - قمر - تجننى

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات من خلال فيلم "عقدة الخواجة " حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.


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