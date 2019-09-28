زعيم المعارضة التركي يفجر مفاجأة عن أصول أردوغان.. فيديو

قال رجل الدين التركي المقيم في أميركا، فتح الله جولن، إن المسيطرين على الحكم في تركيا ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين.



وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «يقال أن المسيطرين على الحكم قدموا من الشمال، لقد غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة، لكنهم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم الشعب التركي ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية والثقافية».



وتابع: «لقد قاموا بهدم القيم واستساغتها واستخداموا الشعارات الدينية والكتابات الإسلامية البراقة لضمان بقائهم في السلطة »، موضحا: «كنا ندعهم لفترة من الزمان، لقد جاء أردوغان إلي يستشيروني عندما بدأ في إطلاق مشروعه السياسي، وكنت أسمع أنه يصلي وأنه خريج ثانوية الأئمة والخطباء، وليس لديه مؤهل جامعي، وقدمت له آراء إيجابية، وقدمت له بعض النصائح».



وأوضح: «منذ وصول أردوغان للحكم اتخذ من الخدمة هدفا وبدأ في تقويض المؤسسات التربوية والتعليمية، وأغلق معاهد التحضير الجامعي والمدارس والجامعات الخاصة».

