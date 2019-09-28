حفلة.. حسين الشحات يضيف الهدف الثالث لـ الاهلي في شباك كانو سبورت.. فيديو

أحرز حسين الشحات الهدف الثالث لفريقه الأهلي في شباك كانو سبورت فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب برج العرب فى الدور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا .



وجاء هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 55 عن طريق الشحات بعد تلقيه عرضية متقنة من أحمد فتحي ليراوغ مدافع كانو سبورت وحارس المرمى ويسددها بقوة لتسكن الشباك .



وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة التاسعة عن طريق الوافد الجديد ديانج من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .



وأضاف أجاي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 عن طريق أجاي بعد تلقيه عرضية متقنه من محمود وحيد ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية لتسكن الشباك معلنا الهدف الثاني لفريقه .



وتلقي حسين الشحات تمريرة ولا أروع من زميله لينفرد بسرعته تجاه مرمى المنافس ورواغ حارس كانو سبورت والمرمى فارغ تماما وقام بالتمرير لجونيور أجاي لينقذها حارس غينيا ويخرجها لركلة ركنية في الدقيقة 24 .



وإنتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدفين على أصحاب الأرض كانو سبورت عن طريق وليد سليمان ، صلاح محسن .

