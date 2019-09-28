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فن

إيه الجمال ده ... درة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى ختام مهرجان الجونة ... شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:22 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة درة عددة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلقت درة على الصور قائلة "
إنتهت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بلحظاته الجميلة وعروضه القيّمة والممتعة. شكرًا على ثقتكم وإسنادكم لي مهمة عضوية لجنة التحكيم. استفدت من المشاهدات والمناقشات وسعدت بفرحة كل الفائزين بالجوائز @elgounafilmfestivalofficial #gff19 ".


وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


ايه الجمال ده - قمر - مشاءالله


وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19/ 9 ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
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