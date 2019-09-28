إيه الجمال ده ... درة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى ختام مهرجان الجونة ... شاهد

نشرت الفنانة درة عددة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .وعلقت درة على الصور قائلة "إنتهت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بلحظاته الجميلة وعروضه القيّمة والممتعة. شكرًا على ثقتكم وإسنادكم لي مهمة عضوية لجنة التحكيم. استفدت من المشاهدات والمناقشات وسعدت بفرحة كل الفائزين بالجوائز @elgounafilmfestivalofficial #gff19 ".وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :ايه الجمال ده - قمر - مشاءاللهوانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19/ 9 ، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.