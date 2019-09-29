Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسلام محارب يهنئ لاعب الأهلى بعيد ميلاده

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:22 ص
اسلام محارب وحمدى
اسلام محارب وحمدى فتحى
Advertisements
محمد بدران
حرص إسلام محارب لاعب فريق الجونة، على تهنئة صديقة حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى بعيد ميلاده الموافق اليوم الاحد.

وكتب "إسلام محارب" عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام": "كل سنة وانت طيب يا حبيبي" ورد عليه حمدى قائلًا "وانت طيب يا حبيبي ربنا يخليك يا محترم".

وصعد الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه 4 / صفر على ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية اليوم السبت في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

وكان الأهلي فاز ذهابا 2 / صفر على كانو سبورت في لقاء الذهاب الذي جرى قبل أسبوعين في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، ليصعد عن جدارة لدور المجموعات في البطولة، عقب فوزه 6 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

إسلام محارب يهنئ لاعب الأهلى بعيد ميلاده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تاريخيًا .. كانو سبورت طريق الأهلى لتحقيق التاسعة الأفريقية

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مكافآت لاعبي الأهلي عقب الفوز على كانو سبورت

نجم الاهلي يكشف سر فوز الفريق أمام كانو سبورت

فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية غدا

رسميا ..الأهلي يواجه كانو سبورت على استاد الجيش ببرج العرب

ترشيحاتنا

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

اخبار البرلمان.. أول تحرك من النواب بشأن واقعة تعذيب وقتل الطفلة جنة..1500 جنيه للفعل الفاضح و3000 للرخصة بقانون المرور الجديد

بعد فستانها المثير.. سارة نخلة ترد على سؤال هتقولي لربنا إيه

حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة يثير جدلًا.. والإفتاء تحسم الخلاف

جريمة مكتملة الأركان.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. فيديو

اخبار النادي الأهلي اليوم .. الأحمر يتأهل لدور المجموعات.. وأزمة جديدة لـ صالح جمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد