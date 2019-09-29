إسلام محارب يهنئ لاعب الأهلى بعيد ميلاده

حرص إسلام محارب لاعب فريق الجونة، على تهنئة صديقة حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى بعيد ميلاده الموافق اليوم الاحد.



وكتب "إسلام محارب" عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام": "كل سنة وانت طيب يا حبيبي" ورد عليه حمدى قائلًا "وانت طيب يا حبيبي ربنا يخليك يا محترم".



وصعد الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه 4 / صفر على ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية اليوم السبت في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.



وكان الأهلي فاز ذهابا 2 / صفر على كانو سبورت في لقاء الذهاب الذي جرى قبل أسبوعين في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، ليصعد عن جدارة لدور المجموعات في البطولة، عقب فوزه 6 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



