من بوابة منى الشاذلي.. مينا مسعود يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

حققت حلقة الفنان ميناء مسعود ،التى جاءت ضمن الموسم الجديد من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى، نجاحا كبيرا بالدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.



تمكنت الحلقة من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتبوب ، بعد حققت ما يزيد عن 800 الف مشاهدة لتحتل المركز الرابع من أصل 50 مركزا تضمها القائمة.



وتحدث مينا مسعود خلال الحلقة عن تفاصيل مشاركته في فيلم علاء الدين، حيث أكد أنه تقدم إلى أوديشن في أمريكا عبر تصوير فيديو لنفسه وإرساله للجهة المنتجة، وبعد مرور ما يقرب من 4 أشهر، قاموا اتصلوا به ليرسل فيديو آخر من ثم قام بعمل أوديشن أمام مخرج العمل.



وبعد إجراء أكثر من أوديشنن، وقع الاختيار عليه يكون بطل فيلم "علاء الدين" الذي شارك في بطولته النجم العالمي ويل سميث ليصل من خلال العمل إلى العالمية.